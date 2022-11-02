"Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию логотипов для сервиса доставки

Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва"

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала в Роспатент заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что товарные знаки с надписью "Доставка" регистрируются по нескольким классам, что позволит компании использовать их при оказании услуг по доставке еды и напитков на дом или в офис, продаже еды навынос, а также при создании специального приложения, упаковки и других товаров.

Комментируя эту новость, в пресс-службе "Вкусно – и точка" заявили, что планируют запустить сервис доставки до конца текущего года.

Ранее сеть "Вкусно – и точка" повысила цены на некоторые позиции меню из-за подорожания продуктов. Рост составил в среднем 5–10%, однако стоимость бургеров по-прежнему осталась ниже, чем у конкурентов.



Сеть "Вкусно – и точка" повысила цены на несколько позиций в меню

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