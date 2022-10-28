Основатель "Ростик’са" отреагировал на возвращение бренда

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Основатель "Ростик’са" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко назвал хорошей новостью для России возвращение бренда после сделки по продаже сети ресторанов быстрого питания KFC, сообщает "Лента.ру".

Он положительно отреагировал на решение провести ребрендинг и возродить название, с которого началась история компании в РФ. По словам основателя "Ростик’са", это ход конем.

"Конечно, это приятно. Такую мысль мы обсуждали где-то в апреле-мае, возможно, они и сами догадывались. Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России. Это и приятно, и полезно", – сказал бизнесмен.

Он также подчеркнул, что готов поучаствовать в работе сети, если новые владельцы бизнеса обратятся к нему за помощью. Предприниматель считает, что KFC провели отличную работу. Ордовский-Танаевский Бланко напомнил, что когда им продали бизнес, в стране было около 200 ресторанов, в настоящее время их число выросло в пять раз, создана серьезная управленческая структура. Что касается меню, по мнению бизнесмена, есть поле для развития.

Ранее стало известно, что Yum! Brands продает KFC компании "Смарт сервис", которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков. Отмечалось, что продажа российских активов включает передачу ресторанов, прав на мастер-франшизу и систему управления сетью.

В августе СМИ сообщали, что американская компания Yum! Brands намерена провести ребрендинг ресторанов KFC и Pizza Hut, а после передачи российских активов покинуть территорию РФ.

В настоящее время в России насчитывается порядка 1,1 тысячи ресторанов KFC, а структура Yum! Brands управляет около 70 заведениями KFC в РФ.



Сеть ресторанов KFC в России будет работать под брендом Rostic’s – СМИ

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