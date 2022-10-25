Сеть ресторанов KFC в России будет работать под брендом Rostic’s – СМИ

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Новым названием сети ресторанов быстрого питания KFC в России станет Rostic’s, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки по продаже российских активов американской Yum! Brands локальному франчайзи.

Ранее стало известно, что Yum! Brands продает KFC компании "Смарт сервис", которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков. Отмечалось, что продажа российских активов включает передачу ресторанов, прав на мастер-франшизу и систему управления сетью.

В августе СМИ сообщали, что американская компания Yum! Brands намерена провести ребрендинг ресторанов KFC и Pizza Hut, а после передачи российских активов покинуть территорию РФ.

В настоящее время в России насчитывается порядка 1,1 тысячи ресторанов KFC, а структура Yum! Brands управляет около 70 заведениями KFC в РФ.

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