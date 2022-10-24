Yum! Brands продает сеть KFC компании "Смарт сервис"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Американская компания Yum! Brands продает сеть ресторанов быстрого питания KFC локальному франчайзинговому оператору – компании "Смарт сервис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Yum! Brands.

Как сообщили в компании, продажа российских активов включает передачу ресторанов, прав на мастер-франшизу и систему управления сетью.

Компанией "Смарт сервис" управляют Константин Котов и Андрей Осколков.

До этого Yum! Brands сообщала о намерении провести ребрендинг ресторанов KFC и Pizza Hut. Тогда же стало известно, что после передачи российских активов, компания покинет территорию РФ.

Ранее владелец популярной сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Александр Говор заявил о намерении приобрести активы финской компании – производителя тары и упаковочных материалов Huhtamaki в России. Стоимость сделки оценивалась в 151 миллион евро.

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