Владелец KFC и Pizza Hut проведет ребрендинг в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заведения KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы местному бизнесу, ждет ребрендинг, сообщает издание РБК со ссылкой на заявление Yum! Brands.

По данным издания, права на сеть ресторанов Pizza Hut в России были переданы в июне, в настоящее время аналогичный процесс идет в отношении сети KFC.

Уточняется, что работа находится на продвинутой стадии передачи местному партнеру прав собственности на рестораны KFC в России, операционную систему и мастер-франшизу. При этом имя покупателя не называется.

"По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России", – отметили в Yum! Brands.

Ранее стало известно, что польский холдинг AmRest, который управляет в России точками KFC и пиццериями Pizza Hut, ищет новых покупателей на свои российские активы. Как сообщали СМИ, предложение поступило одному из рестораторов Петербурга.

Позднее появилась информация, что франшиза Pizza Hut продала свой бизнес в РФ. Новым владельцем стала компания "Ной-М", одним из учредителей которой является старший вице-президент "Ростик групп" Владимир Мехришвили.

