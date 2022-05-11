Владелец KFC и Pizza Hut продаст бизнес в России

Польский холдинг AmRest, который управляет в России фастфуд-ресторанами KFC и пиццериями Pizza Hut, ищет новых покупателей на свои российские активы. Как сообщают СМИ, предложение поступило одному из рестораторов Петербурга.

Если сделка состоится, сможет ли покупатель сохранить бренды или франшизу отзовут из-за санкций? Реально ли переформатировать эти рестораны, сохранив исходные технологии производства и поставки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

