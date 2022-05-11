Резервный фонд кабмина РФ увеличится почти на 792 миллиарда рублей

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Резервный фонд российского правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей, сообщает RT.

Уточняется, что данные средства задействуют для реализации направленных на обеспечение стабильности экономики мероприятий.

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 30 апреля 2022 года профицит федерального бюджета России составил 800 миллиардов рублей.

Сумма доходов составила 9,7 триллиона рублей, а расходов – 8,9 триллиона рублей. Более 2 триллионов рублей казна получила от неналоговых доходов, 7,7 триллиона рублей – прибыль от налогов и сборов, 25,4 миллиарда рублей – безвозмездные поступления.

