Профицит федерального бюджета России составил 800 млрд руб – СМИ

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С 1 января по 30 апреля 2022 года профицит федерального бюджета России составил 800 миллиардов рублей, следует из данных портала "Электронный бюджет". Об этом сообщает газета "Известия".
Из материалов, с которыми ознакомилось издание, следует, что сумма доходов составила 9,7 триллиона рублей, а расходов 8,9 триллиона рублей. Более 2 триллионов рублей казна получила от неналоговых доходов, 7,7 триллиона рублей – прибыль от налогов и сборов, 25,4 миллиарда рублей – безвозмездные поступления.
Указывается, что профицит всех региональных бюджетов превысил 16,6 триллиона рублей. Также отмечается, что профицит в настоящее время связан с отменой бюджетного правила, по которому сверхдоходы от цены на нефть свыше 44,2 доллара за баррель направляются в ФНБ. Таким образом, все дополнительные доходы от продажи нефти идут в федеральный бюджет.
В пресс-службе министерства финансов РФ газете сообщили, что сейчас прорабатываются параметры бюджета на предстоящую трехлетку. В ведомстве добавили, что по состоянию на 1 апреля исполнение бюджета соответствует кассовому плану.
Закон о федеральном бюджете России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов Владимир Путин подписал в начале декабря прошлого года. В главном финансовом документе страны заложен профицит бюджета в 2022 году в размере 1% ВВП, в 2023 году – в размере 0,2% ВВП, а также дефицит в объеме 0,3% ВВП в 2024 году.
Расходы бюджета в 2022 году утверждены на уровне 23,694 триллиона рублей, в 2023 году – 25,241 триллиона рублей, в 2024 году – 26,354 триллиона рублей. Доходы в 2022 году запланированы в объеме 25,021 триллиона рублей, в 2023 году – 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году – 25,831 триллиона рублей.
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