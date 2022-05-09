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Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с ним правительство РФ и российские вузы должны обеспечить детям военных, принимавших участие в спецоперации на Украине, специальные квоты приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета в размере 10% от общего объема бюджетных мест по каждой специальности.
Дети военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей в рамках спецоперации, будут иметь право на поступление в вузы, суворовские и нахимовские училища, а также кадетские и казачьи корпуса, без вступительных испытаний. Исключение будут составлять только дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности.
Отмечается, что дети военнослужащих и сотрудников органов, имеющие право на льготы в соответствии с данным указом, получат подтверждающие их документы. Методические рекомендации для вузов по организации приема в рамках специальной квоты будут подготовлены в месячный срок.
Кроме того, Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим в вузы за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Обращаясь к парадным расчетам на Красной площади, президент заявил, что военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины и будущее. Президент назвал действия России "вынужденным, своевременным и единственно правильным решением", упреждающим отпором агрессии.
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