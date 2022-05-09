Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата в День Победы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны у Кремлевской стены в Москве.

Глава государства прошелся до Александровского сада после парада Победы на Красной площади и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Также Владимир Путин возложил цветы на аллее городов-героев и городов воинской славы.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Мемориал здесь открыли год спустя.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата был установлен почетный караул.

Ранее 9 мая в Москве завершился парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Воздушную часть торжества отменили из-за погодных условий.

С поздравлением для россиян на Красной площади выступил глава государства Владимир Путин. Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".