Воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воздушная часть парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Воздушная часть не состоится из-за погоды", – приводит его слова ТАСС.

Накануне ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что погодные условия 9 мая будут сложными, однако они позволят провести воздушную часть парада Победы.

Парадом в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. На центральной трибуне находятся Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.