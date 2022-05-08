Погода позволит провести воздушную часть парада Победы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погодные условия 9 мая будут сложными, но позволят провести воздушную часть парада Победы, рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появится просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540–560 метров, днем облачность поднимется до 720–990 метров. Видимость – более 10 километров", – уточнил Тишковец.

Синоптик пояснил, что нижняя граница облачности и полетная дальность являются важнейшими для авиации параметрами атмосферы. Для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350–400 метров, а экипажи должны держать визуальный контакт.

Тишковец отметил, что улучшению погоды поспособствуют специальные самолеты-лаборатории, которые осуществят разгон облаков и осадков. Ветер ожидается северо-западный в пограничном слое в 330 градусов с порывами около 35 километров в час.

Ранее Тишковец сообщил, что наиболее интенсивные дожди прольются в Москве накануне Дня Победы. Атмосферный фронт, по словам синоптика, надвигающийся с запада, ускоряется.

Днем 9 мая возникнут массивы кучево-дождевых облаков и температурный фон, характерный для апреля. Воздух в городе прогреется лишь до +9...+11 градусов, а в области – до +7...+12. Тишковец отметил, что такие показатели на 6–8 градусов ниже положенных.

