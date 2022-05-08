Погода позволит провести воздушную часть парада Победы в Москве

13:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Погодные условия 9 мая будут сложными, но позволят провести воздушную часть парада Победы, рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появится просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540–560 метров, днем облачность поднимется до 720–990 метров. Видимость – более 10 километров", – уточнил Тишковец.
Синоптик пояснил, что нижняя граница облачности и полетная дальность являются важнейшими для авиации параметрами атмосферы. Для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350–400 метров, а экипажи должны держать визуальный контакт.
Тишковец отметил, что улучшению погоды поспособствуют специальные самолеты-лаборатории, которые осуществят разгон облаков и осадков. Ветер ожидается северо-западный в пограничном слое в 330 градусов с порывами около 35 километров в час.
Ранее Тишковец сообщил, что наиболее интенсивные дожди прольются в Москве накануне Дня Победы. Атмосферный фронт, по словам синоптика, надвигающийся с запада, ускоряется.
Днем 9 мая возникнут массивы кучево-дождевых облаков и температурный фон, характерный для апреля. Воздух в городе прогреется лишь до +9...+11 градусов, а в области – до +7...+12. Тишковец отметил, что такие показатели на 6–8 градусов ниже положенных.
В воскресенье в столице могут прогреметь первые майские грозы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: