Интенсивные дожди прольются в Москве накануне Дня Победы – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Наиболее интенсивные дожди прольются в Москве накануне Дня Победы. Атмосферный фронт, надвигающийся с запада, ускоряется, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, ночью 9 мая ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Температура воздуха в Москве опустится до +5…+7 градусов, а в Подмосковье – до +3…+8.
Днем возникнут массивы кучево-дождевых облаков и температурный фон, характерный для апреля. Воздух в городе прогреется лишь до +9...+11 градусов, а в области – до +7...+12. Тишковец отметил, что такие показатели на 6–8 градусов ниже положенных.
"Москвичей и гостей столицы в День Победы ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с общим количеством осадков за сутки не более 2–5 миллиметров с наименьшей интенсивностью утром, а наибольшей – в ночные и дневные часы. Так что с собой нужно будет взять зонт", – рассказал синоптик.
Также ожидается северо-западный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду. В связи с этим, по словам Тишковца, будет казаться, что на улице на 3–4 градуса прохладнее, чем есть на самом деле. Помимо этого, в столице повысится атмосферное давление до 752 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Росгидромете сообщили, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая. Всего, по прогнозу, за два дня может выпасть до 26 миллиметров осадков. Вероятность подобного сценария составляет от 84 до 91%.
Синоптики также не исключили, что в городе может начаться гроза.
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