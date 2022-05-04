В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине майских праздников в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что на протяжении почти всей второй половины майских праздников жителей столицы ожидают осадки.

Ранее сообщалось, что в Москве резко похолодает в среду, 4 мая. В отдельных районах города синоптики не исключают даже мокрый снег. Вместе с тем 5 мая в ночные часы в столице прогнозируются заморозки до -1 градуса.

По словам Вильфанда, в субботу, 7 мая, Москва будет находиться в теплом секторе антициклона. "Воздушные массы будут перемещаться с юга, и температура ожидается более комфортная: от +17 до +19 градусов с небольшой облачностью", – пояснил специалист.

В воскресенье, 8 мая, погода начнет меняться, продолжает синоптик. В этот день в Москве будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+18, говорит метеоролог.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России По предварительным расчетам, 9 мая Москва окажется на восточной периферии антициклона. Ветер будет северный, но не сильный. Ночью ожидается до +3...+8 градусов. Днем будет до +8...+13 градусов, облачно и временами дожди. Ливни не прогнозируются.

По словам синоптика, 10 мая в столице также ожидаются осадки, но их интенсивность окажется несколько меньше, чем в День Победы. "Температурный фон ночью составит +2...+7 градусов, днем будет +10...+15 и переменная облачность. Вероятность осадков существует", – уточнил Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о том, что в ночь на 6 мая в столичном регионе также ожидаются заморозки. Синоптики предполагают, что в этом сезоне они будут последними. Днем в пятницу температура воздуха в городе прогреется до +15...+17 градусов.

