В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине майских праздников в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что на протяжении почти всей второй половины майских праздников жителей столицы ожидают осадки.
Ранее сообщалось, что в Москве резко похолодает в среду, 4 мая. В отдельных районах города синоптики не исключают даже мокрый снег. Вместе с тем 5 мая в ночные часы в столице прогнозируются заморозки до -1 градуса.
По словам Вильфанда, в субботу, 7 мая, Москва будет находиться в теплом секторе антициклона. "Воздушные массы будут перемещаться с юга, и температура ожидается более комфортная: от +17 до +19 градусов с небольшой облачностью", – пояснил специалист.
В воскресенье, 8 мая, погода начнет меняться, продолжает синоптик. В этот день в Москве будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+18, говорит метеоролог.
По словам синоптика, 10 мая в столице также ожидаются осадки, но их интенсивность окажется несколько меньше, чем в День Победы. "Температурный фон ночью составит +2...+7 градусов, днем будет +10...+15 и переменная облачность. Вероятность осадков существует", – уточнил Вильфанд.
Ранее москвичей предупредили о том, что в ночь на 6 мая в столичном регионе также ожидаются заморозки. Синоптики предполагают, что в этом сезоне они будут последними. Днем в пятницу температура воздуха в городе прогреется до +15...+17 градусов.
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