Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 4 мая, в Московском регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"При прохождении холодного атмосферного фронта <...> в отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег", – цитирует ее ТАСС.

По словам Волосюк, температура воздуха в столице по сравнению с 3 мая, оказавшимся самым теплым днем с начала года, снизится на 10 градусов.

"Максимальную температуру в Москве мы обещаем в пределах плюс 8–10 градусов, в столичном регионе – плюс 10–12", – сообщила синоптик.

Она уточнила, что в регионе прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, теплая погода вернется в Москву к пятнице. Он отметил, что в дневные часы температура установится в пределах 15–17 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура окажется в диапазоне 13–14 градусов тепла.