Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В среду, 4 мая, в Московском регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При прохождении холодного атмосферного фронта <...> в отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег", – цитирует ее ТАСС.
По словам Волосюк, температура воздуха в столице по сравнению с 3 мая, оказавшимся самым теплым днем с начала года, снизится на 10 градусов.
"Максимальную температуру в Москве мы обещаем в пределах плюс 8–10 градусов, в столичном регионе – плюс 10–12", – сообщила синоптик.
Она уточнила, что в регионе прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, теплая погода вернется в Москву к пятнице. Он отметил, что в дневные часы температура установится в пределах 15–17 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура окажется в диапазоне 13–14 градусов тепла.
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