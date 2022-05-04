Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 4 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит +8...+10 градусов, по области – +7...+12 градусов. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление возрастет и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 4 мая. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

