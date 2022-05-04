Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 4 мая. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании. В среду, 4 мая, температура опустится до 6–8 градусов.

Кроме того, с четверга, 5 мая, в Москве будут ночные заморозки до -1 градуса. Днем температура поднимется до +10 градусов. Метеоролог подчеркнул, что в это время температура будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

