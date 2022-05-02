Москвичам рассказали о погоде в первую неделю мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца недели в Москве сохранится теплая, но облачная погода. Местами в городе ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Во вторник, 3 мая, в столице будет облачно. Возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер ожидается юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду.

В среду и четверг в городе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы составит до 10 градусов.

В пятницу, 6 мая, ночью прогнозируются заморозки. Похолодать может до -1 градуса. Днем погода также будет теплой: от 8 до 13 градусов. В этот день, по прогнозам синоптиков, осадков не будет.

Не стоит опасаться дождя и в субботу. 7 мая в столице будет переменная облачность и 10–15 градусов выше нуля.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил москвичей о неустойчивой погоде в начале мая. По его словам, в первую неделю в столице будут наблюдаться "погодные качели": температура воздуха будет то подниматься, то опускаться.