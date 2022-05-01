Москвичей предупредили о неустойчивой погоде на первой неделе мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В первую неделю мая погода в столице будет достаточно холодной, при этом ожидаются большие перепады температур, возможно и выпадение осадков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, на первой неделе мая будут наблюдаться "погодные качели". В столице ожидается постепенное повышение температуры с 10–12 градусов 1 мая и до 15–17 градусов – 3 мая. Первые два дня будет без осадков, 3-го числа прогнозируется небольшой дождь.

"4–5 мая нас захватывает очередная волна холода, и температура опять переходит рубеж плюс 10 в сторону понижения. Небольшие осадки, конечно, будут продолжаться по ночам", – отметил метеоролог.

Шувалов уточнил, что волна холода задержится в столице до 6 мая. 7 мая начнет теплеть, и к Дню Победы в Москве будет уже до 18 градусов тепла.

Однако синоптик предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении снега в ночное время суток.

"Не нужно думать, что это будут какие-то интенсивные осадки – такого не будет. При этом исключать снег в ночные часы нельзя, но это тот снег, который в воздухе парит, а на земле уже тает", – сообщил метеоролог.

Он отметил, что сильных ветров на следующей неделе не будет. Отдельные порывы будут достигать 12–13 метров в секунду. Поэтому самым основным погодным параметром на первой неделе мая будет температура и ее перепады.

"Все остальное – гарнир к основному блюду. Ни барических ям, ни барических пил, ничего такого не будет. Жаль, что немного прохладная погода, но говорят: "Май холодный – год хлебородный", заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что уже в майские праздники москвичи смогут получить первый загар. По словам синоптика, в течение пяти дней в городе сохранится прохладная погода. При этом солнечные лучи будут насыщены энергией.