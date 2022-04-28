Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут получить первый загар

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже в майские праздники москвичи смогут получить первый загар.

По словам синоптика, в течение пяти дней в городе сохранится прохладная погода. При этом солнечные лучи будут насыщены энергией.

"Даже при этом холодном воздухе можно позагорать, загар будет вполне интенсивный, потому что УФ-индексы в ближайшие дни будут достигать отметки 4–5, это очень приличный индекс ультрафиолета", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Он также напомнил об опасности загара в послеполуденные часы и посоветовал загорать до 14:00.

Врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы имени Виноградова Ирина Климова прежде предупредила, что солнцезащитный крем для лица со степенью защиты не ниже 30 нужно использовать с марта по сентябрь. При этом в отдельных случаях он может пригодиться и зимой.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и области в майские праздники. По его словам, 1 мая ожидается прохладная погода. Утром будут слабые заморозки, днем воздух прогреется до +10 градусов.

2 мая заморозков не будет, однако дневная температура все еще будет не слишком высокой. Во вторник, 3 мая, столбики термометров покажут +12... +14 градусов. Пройдет небольшой дождь.

