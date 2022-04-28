Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и области в майские праздники, сообщает RT.

По его словам, 1 мая ожидается прохладная погода. Утром на Первомай будут слабые заморозки, днем воздух прогреется до +10 градусов. 2 мая заморозков уже не ожидается, однако дневная температура все еще будет не слишком высокой.

Во вторник, 3 мая, столбики термометров покажут +12... +14 градусов. Пройдет небольшой дождь.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что к переменной облачности в столице приведет антициклон. Синоптик также предупредил о приближении холодного атмосферного фронта. По его словам, он уже пересекает Тверскую область и подходит к северо-западным границам Московской области.

В майские праздники в столичном регионе также будет прохладная погода, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как будет солнечно.

