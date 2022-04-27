Синоптик пообещал прохладную, но солнечную погоду в столичном регионе в майские праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о прохладной погоде в Москве и Московской области в майские праздники. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как в столичном регионе будет солнечно.
"Да, погода прохладная, она заметно ниже нормы, но при антициклоне будет много солнца, малооблачная погода, солнечная и не очень заметный ветровой режим. Это такая комфортная погода и для отдыха за городом, будет преимущественно без осадков", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".
По словам метеоролога, похолодание будет сопровождаться снижением ночной температуры до уровня минус 1 – плюс 1 градус в ночь с 27 на 28 апреля. В отдельные дни столбики термометра могут опуститься до минус 3 градусов. При этом ожидается, что в условиях сухого и чистого воздуха в дневные часы отдыхающие смогут получить первый загар года.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в ближайшие несколько дней в ряде регионов России ожидается погода с сильным ветром и осадками. В частности, сложные погодные условия установятся на Сахалине, в Хабаровском крае и в Мурманской области.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 апреля
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