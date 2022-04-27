Россиян предупредили о снеге и сильном ветре в ряде регионов РФ

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В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается погода с сильным ветром и осадками, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по словам синоптика, на Сахалине ожидаются ветер с порывами до 33–35 метров в секунду, мокрый снег и сильный дождь.

"Кроме того, в среду на северо-западном побережье будет подъем уровня воды в море до 4 метров и более. Для Сахалина такие волнения очень опасны", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Мокрый снег, дождь и ветер до 30 метров в секунду ожидаются и в Хабаровском крае, уточнил метеоролог. Такая же погода в ближайшие дни будет на юге Камчатки. В Мурманской области и в Ненецком автономном округе, по данным Вильфанда, ожидаются сильные осадки и ветер более 25 метров в секунду.

В Центральной России местами возможен снег и заморозки. Об этом ранее предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг ожидается до 2 градусов мороза. 28 апреля столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +2...+7 градусов.

Ранее ведущий специалист портала "Метеоновости" Анна Васильева сообщила, что в четверг, 28 апреля, в Москве ожидается пик похолодания текущей недели. Температура в дневное время составит от +4 до +9 градусов, в ночное – от +5 до 0 градусов.

