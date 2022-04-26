Москвичей предупредили о минусовой температуре по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воздуха в Москве опустится до минус 1 градуса в ночь со среды на четверг. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
"Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4–5 градусов", – сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, ночные заморозки продлятся до субботы. Помимо этого, ожидается умеренный ветер и переменная облачность.
Ведущий специалист портала "Метеоновости" Анна Васильева ранее сообщила, что в четверг, 28 апреля, ожидается пик похолодания текущей недели. В дневное время ожидается от плюс 4 до плюс 9 градусов, в ночное – от нуля до плюс 5 градусов.
"Атмосфера": метеоролог рассказал, какая погода ожидается в столице 27 апреля
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