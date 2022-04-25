Москвичей предупредили о дождях и заморозках в первые майские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В первые майские праздники, с 1 по 3 мая, в столице ожидается прохладная дождливая погода с ночными заморозками, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, в ночь на воскресенье, 1 мая, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов. Синоптик отметил, что существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.
"И хотя 2 и 3 мая заморозки маловероятны, погода будет облачная, с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, а максимальные дневные температуры прогнозируются до плюс 10 градусов. Это холодная погода", – заявил Вильфанд.
Он пояснил, что жители столицы почувствуют похолодание уже в среду, 27 апреля, когда дневная температура снизится до умеренных 10–12 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 0 градусов, наиболее сильные заморозки ожидаются в Подмосковье.
"Днем в четверг максимальные значения температуры будут от плюс 6 до плюс 8 градусов. Погода откатывается по своим значениям до первой декады апреля", – уточнил специалист.
Вильфанд отметил, что постепенное потепление в Москве наступит только с началом рабочей недели, 4 мая.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что с 28 апреля характер погоды в столице начнет меняться. В дневное время в городе будет не выше плюс 9 градусов.
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