Синоптики предупредили москвичей о заморозках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

В столичном регионе во второй половине недели ожидаются заморозки, сообщает портал "Метеоновости".

"В теплом секторе циклона Москва и область греются до среды, а затем на смену циклону придет антициклон с северо-запада. Облаков и осадков станет меньше, существенно похолодает. В ночные часы при прояснениях воздух может остывать до заморозков", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы, что с 28 апреля характер погоды в столице начнет меняться. В дневное время в городе будет не выше +9 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 1 мая прогнозируется прохладная, но ясная погода. Он уточнил, что синоптическая карта Центральной России будет представлена скандинавским антициклоном.

