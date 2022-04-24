Синоптик предупредил жителей Центральной России о снеге и заморозках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральной России местами возможен снег и заморозки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным! Если начало недели порадует жителей региона майским теплом, когда в дневные часы, даже в условиях скоротечных дождей, столбики термометров будут подниматься до +13…+18 градусов, то с середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6–7 градусов ниже положенной нормы", – рассказал синоптик.

Он отметил, что в среду температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов. В ночь на четверг ожидается до 2 градусов мороза. Днем 28 апреля столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +2–7 градусов.

"Это многолетние показатели конца марта-начала апреля, вместе с небольшим очаговым дождем с неба кое-где может срываться и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова", – подчеркнул Тишковец.

В пятницу, по словам специалиста, в городе распогодится. Однако в ночные часы температура воздуха опустится до -4 градусов. В дневные часы прогнозируется от +6 до +11 градусов тепла.

"С наступлением выходных без дождей дело не обойдется, однако станет на несколько градусов теплее, но показания термометров пока не сумеют вернуться в свое климатическое русло", – заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что начало недели начнется с погоды, характерной для мая. Однако уже в среду в городе резко похолодает.