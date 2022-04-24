Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 24 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода и дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит +14...+16 градусов, по области – +11...+16 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня в Московском регионе будет облачно, дождливо, тепло, что скажется на кислородном режиме: ощутимый дефицит кислорода и условия погодной гипоксии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. В понедельник воздух прогреется до 17–19 градусов тепла, ожидается дождь. Во вторник будет аналогичная погода – ночью около 10 градусов, днем – 16–18 градусов. В среду, 27 апреля, в Москве резко похолодает.