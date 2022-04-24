Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В воскресенье, 24 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода и дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит +14...+16 градусов, по области – +11...+16 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня в Московском регионе будет облачно, дождливо, тепло, что скажется на кислородном режиме: ощутимый дефицит кислорода и условия погодной гипоксии.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. В понедельник воздух прогреется до 17–19 градусов тепла, ожидается дождь. Во вторник будет аналогичная погода – ночью около 10 градусов, днем – 16–18 градусов. В среду, 27 апреля, в Москве резко похолодает.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: