Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе следующая неделя начнется с погоды, характерной для конца мая. В понедельник воздух прогреется до 17–19 градусов тепла, ожидается дождь. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник синоптик спрогнозировал аналогичную погоду – ночью около 10 градусов, днем – 16–18 градусов.

По словам Вильфанда, в среду, 27 апреля, в Москве резко похолодает. Ночью температура будет в диапазоне 5–6 градусов, днем – 10–12 градусов.

Метеоролог добавил, что в четверг в столице температура в ночные часы упадет до 0 градусов, а в Подмосковье – до отрицательных значений. Днем воздух в Москве прогреется лишь до плюс 5–10 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили о заморозках в конце апреля. В среду, 27 апреля, в столичный регион придет похолодание. Сначала заморозки затронут северную половину территории, а в ночь на пятницу, 29 апреля, – большинство районов. Уточняется, что температура местами может опуститься до -4 градусов. Холодные ночи в Москве и области задержатся до 3 мая.