Москвичам пообещали потепление до +20 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку +20 градусов в Москве во вторник, 26 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе жителей Центральной России ждет майское тепло и первые +20. В понедельник, 25 апреля, ночью – +5...+10 градусов, днем – +14...+19 градусов, не обойдется без локальных дождей, в основном в темное время суток", – отметил синоптик.

Во вторник, 26 апреля, в ночное время ожидается +7...+12 градусов в условиях ливневых дождей, днем столбики термометра поднимутся до +18...+20, в Подмосковье – до +16...+21. В дневное время, как уточнил синоптик, выглянет солнце, кроме того, могут прогреметь и первые внутримассовые грозы.

"Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов", – заключил Тишковец.

Тем временем в столице нагрянула непогода с дождями. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что количество осадков, выпавших 21 апреля, составит практически четверть от месячного объема.

О подтоплениях на столичных дорогах можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

