Синоптик предупредил москвичей о сильных осадках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москву пришла непогода. По прогнозам синоптиков, в столице в четверг, 21 апреля, выльется ведро воды на квадратный метр. Об этом в эфире программы "Соловьев. Live" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Дожди будут с каждым часом только усиливаться. Общее количество за световой день составит до 10–12 миллиметров, а это одно ведро воды на каждый квадратный метр московских улиц", – сообщил синоптик.
Количество осадков, выпавших 21 апреля, по словам Тишковца, составит практически четверть от месячного объема.
"Сегодня обязательно возьмите с собой зонты, потому что дождь будет довольно существенный", – рекомендовал специалист центра погоды "Фобос".
В комплексе городского хозяйства, в свою очередь, заявили, что для устранения возможных скоплений дежурят бригады Мосводостока.
Москвичам напомнили, что сообщить о подтоплениях можно в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.
Ранее автоэксперт Егор Васильев перечислил главные риски водителей во время дождя. Серьезную опасность в непогоду представляет мокрый асфальт, обладающий меньшим коэффициентом сцепления.
Также риском является снижение обзорности. Во время выпадения осадков водителям необходимо снизить скорость, а также избегать резких ускорений и торможений. Если же дождь слишком сильный, то лучше остановиться и переждать непогоду.
"Утро": синоптик рассказала о погоде в столичном регионе 21 апреля
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