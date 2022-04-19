Более месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве количество выпавших в апреле осадков превысило месячную норму. Об этом сообщила ведущий специалист портала "Метеоновости" Анна Романова.

"Если с температурным фоном текущий апрель в Москве еще не определился, теплым ему быть или холодным, то по количеству выпавших осадков он уже вошел в историю наблюдений с избытком", – отметила синоптик.

По словам Романовой, с начала апреля в столице выпало 54 миллиметра осадков. При этом месячная норма составляет 44 миллиметра. В процентном соотношении общее количество выпавших осадков составляет 123%.

"Видимо, апрельская погода пытается компенсировать дефицит мартовских осадков. В первенце весны их выпало всего 13,6 миллиметра, что составляет 40% от нормы", – добавила специалист.

Она подчеркнула, что за всю историю метеонаблюдений с 1879 года суммарное количество апрельских осадков превышало 120% лишь 23 раза. На текущее столетие пришлось 3 раза: это 2013 год (145%), 2017 год (175%) и 2021 год, когда выпало более двух месячных норм.

Самым ненастным по-прежнему остается апрель 1888 года. В этот период в городе выпало 98,8 миллиметра осадков.

Ранее "Метеоновости" сообщали, что во вторник, 19 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит +10...+12 градусов. Ветер ожидается северо-восточный с порывами 5–10 метров в секунду.