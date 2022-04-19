Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Во вторник, 19 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +10..+12 градусов, по области – +7..+12 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что погода в столичном регионе будет комфортной, уменьшится относительная влажность воздуха, атмосферное давление в норме, содержание кислорода в приземном слое воздуха в утренние часы немного выше нормы и слабо пониженное в дневные часы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что улучшение погоды в Москве начнется со вторника, 19 апреля. Кратковременное ухудшение погоды ожидается в четверг, сообщил синоптик. 21 апреля в прогнозе небольшие осадки и понижение температуры. На Пасху, 24 апреля, добавил научный руководитель Гидрометцентра, вероятна переменная облачность и небольшие дожди.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 апреля
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