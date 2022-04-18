Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве с 19 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Улучшение погоды в Москве начнется со вторника, 19 апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Особенная радость – всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Во вторник, по словам синоптика, температура будет стремиться к +15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку. В течение рабочей недели температура воздуха в столице днем будет в диапазоне +13...+16 градусов, уточнил Вильфанд.

Кратковременное ухудшение погоды ожидается в четверг, сообщил синоптик. 21 апреля ожидаются небольшие осадки и понижение температуры. На Пасху, 24 апреля, добавил научный руководитель Гидрометцентра, прогнозируется переменная облачность и небольшие дожди.

"В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была", – уточнил он.

В середине следующей недели на территории центральной части России ожидается потепление, однако оно быстро сменится циклоном, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что температура воздуха в текущем апреле на 1–1,5 градуса холоднее нормы, при этом аномалий никаких нет, бывал и более холодный месяц. Метеоролог добавил, что до конца апреля неустойчивая погода сохранится в центральной части Европейской России, в том числе в Московской области.

