Температура в Москве не поднимется выше 15 градусов до конца апреля – синоптик

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москвичам не следует ждать серьезного потепления до конца апреля, так воздух в столице вероятно не прогреется выше +15 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Холодный и влажный московский апрель с температурой воздуха почти на 1,5 градуса ниже нормы вряд ли исправит до конца месяца этот перекос. <...> Долгосрочные прогнозы показывают, что существенного весеннего тепла и идеального солнца до конца месяца пока ждать не стоит. И даже в самые теплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку +15", – сказал он.

Так, по словам метеоролога, в понедельник температура воздуха составит +6...+11 градусов, к вечеру местами пройдут дожди, ожидается повышенное атмосферное давление. Во вторник будет чуть лучше – потеплеет до +9...+14 градусов. Аналогичен прогноз и для среды.

21 апреля в город снова вернутся дожди, которые сохранятся с перерывами до конца недели. Днем температура не будет подниматься выше +12 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее обнадежил москвичей прогнозом на улучшение погоды. По его словам, 17 марта облачная с прояснениями погода, ночью будут видны звезды, температура воздуха поднимется до +10 градусов. При этом он не исключил, что уже во вторник столбики термометров могут превысить отметку в +15 градусов.

