Врач рассказала, как бороться с сезонной аллергией

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Весной у некоторых людей возникает поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова.
По ее словам, недуг проявляется в виде заложенности носа, чихания, рези в глазах и покраснения. Врач подчеркнула, что в такой ситуации не следует заниматься самолечением, нужно обратиться к специалисту.
"Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время – это неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников "запущенной аллергии" – бронхиальная астма", – приводит слова Гарсковой агентство "Прайм".
Врач добавила, что для борьбы с аллергией нужно соблюдать гипоаллергенную диету и принимать прописанные специалистом препараты. Также необходимо стремиться уменьшать контакт с пыльцевыми аллергенами.
Ранее врач-невролог Дарья Демихова рассказала, как облегчить симптомы весенней аллергии без лекарств. Она указала, что в первую очередь нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены, увлажнять воздух в помещении и закрывать окна.
Также специалист посоветовала меньше времени находиться на улице в жаркую и ветреную погоду и включать кондиционер в автомобиле, а после возвращения домой с улицы менять всю одежду, принимать душ, полоскать горло и нос.
"Доктор 24": сезон аллергии
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