Эксперты рассказали, как спасаться от аллергии в апреле и мае

В Москве начался период сезонной аллергии. В это время года особенно тяжело приходится тем, кто страдает от пыльцы деревьев. Рассказываем, какие растения могут испортить жизнь аллергикам, как спасаться в городе и стоит ли ехать на майские праздники на дачу.

Расцвет аллергии

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что период сезонной аллергии в целом начался еще в марте. "Как только снег подтаивает и появляется трава и листва, то в сухую и ветреную погоду пыль поднимает в воздух споры плесневых грибов и люди на это реагируют. В Московском регионе это продолжается уже месяц", – пояснил эксперт.

По его словам, благодаря мартовскому снегу и дождям сейчас все плесневые аллергены из воздуха осели. Однако в связи с устойчивой положительной температурой уже начинают расцветать весенние деревья.



Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Первой появляется пыльца ольхи и вербы. Следующим у нас зацветет орешник, и где-то недельки через две присоединится береза. Ее пыльца – очень сильный весенний аллерген.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева уточнила, что пыльца с некоторых деревьев уже начала выделяться. "На деревьях только набухли почки, но это не означает, что они еще не распространяют пыльцу. Ее выделение начинается с конца марта – начала апреля. Сейчас уже середина месяца, поэтому аллергикам стоит проявлять осторожность", – сказала она Москве 24.

Эксперт добавила, что ближе к маю начинают свое цветение дуб, ясень, клен, вяз и ива.

Меры защиты

По словам Аплетаевой, для профилактики аллергии есть два метода. Первый состоит в том, чтобы на время цветения того или иного дерева уехать в другой регион страны (обычно растения выделяют пыльцу в течение двух-трех недель).

"Уезжать следует в случае, если аллергические проявления значительно ухудшают качество жизни. Искать нужно тот регион, где деревья уже отцвели, – это юг России. Либо север, где цветение еще не начиналось", – рекомендовала врач.

Второй способ – это специфическая иммунотерапия тем аллергеном, который выявлен с помощью методов диагностики.



Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Проводится иммунотерапия не в период обострения. Ее нужно делать минимум за полгода – осенью. Тогда к весне, когда в воздухе начинают появляться пыльцевые аллергены, вы будете от них защищены.

Кроме того, аллерголог посоветовала в период цветения чаще проводить влажную уборку в квартире – минимум два раза в неделю. Особенно тщательно нужно протирать подоконники, так как при проветривании на них оседает большое количество пыльцы.

В свою очередь, Владимир Болибок рекомендовал людям, страдающим от сезонной аллергии, соблюдать определенный "дресс-код". "Любая маска, даже многоразовая тканевая, эффективно защищает от попадания пыльцы в верхние дыхательные пути. Если люди страдают сезонным конъюнктивитом, то в этом случае помогут очки", – подчеркнул он.



Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Для защиты глаз можно использовать защитные очки или солнечные. Главное, чтобы их дужка защищала еще от завихрений воздуха и попадания с краю глаза. Также подойдут спортивные очки для велосипедистов, которые плотно прилегают к глазам.

Если барьерные методы не помогают, то человеку нужно медикаментозное лечение по назначению врача антигистаминными или другими препаратами, сказал врач.

Коварные майские

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Специалисты в один голос не советуют людям с аллергией на пыльцу уезжать в майские праздники на дачные участки. За городом в период активного цветения некоторым людям может понадобиться экстренная медицинская помощь, предупредил Болибок.

"Аллергики на улице чувствуют себя более-менее хорошо в прохладную дождливую погоду, когда сами растения не сильно цветут и дождь смывает аллерген из воздуха. Если будет теплая, сухая и ветреная погода, то это самая неблагоприятная ситуация", – добавил он.

Если поездку не хочется отменять, то аллергикам лучше находиться подальше от деревьев, отметила Аплетаева.



Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Если есть возможность, нужно немного отсрочить выезд на дачу, не привязываться к праздникам. Есть смысл побыть это время в городе, так как концентрация аллергенов здесь меньше, чем на дачных участках.

При этом эксперт добавила, что в середине мая может уже начаться цветение луговых растений, поэтому людям, страдающим от цветочной пыльцы, стоит подготовиться заранее.