Врачи рассказали, как аллергикам подготовиться к сезону цветения в Москве

В Москве в начале весны задержалась морозная погода. Из-за этого сезон цветения растений-аллергенов в городе отодвинулся на конец марта, предупреждают эксперты. Разбираемся, как страдающим от поллиноза жителям столицы подготовиться к непростому периоду.



Природа пробуждается

Аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева рассказала, что на фоне холодного старта весны в столице цветение растений-аллергенов в городе начнется позже.





Елена Москаева аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Из-за морозов сезон цветения растений-аллергенов в Москве перенесется на конец марта.

В связи с этим людям, склонным к аллергическим реакциям, уже давно пора начать готовиться к пробуждению природы. Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников отметил, что аллергикам обязательно следует посетить врача, который назначит профилактический курс препаратов.

"В идеале начинать курс приема лекарств желательно за две-три недели до сезона цветения. Необходимо также перейти на гипоаллергенную диету, исключить те продукты, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию", – пояснил Тяжельников.

Кроме того, несмотря на отмену масочного режима в Москве, горожанам, страдающим от аллергии, лучше продолжить носить на улице средства индивидуальной защиты. Это поможет снизить аллергические проявления, указал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог На носу, что называется, весна, скоро расцветут деревья. Кое-где уже зацвели. Люди начинают ощущать, что начинается весенний поллиноз, то есть аллергия на цветение растений. Маски очень хорошо защищают от попадания пыльцы в дыхательные пути.

Об эффективности масок против поллиноза можно судить по итогам 2020 и 2021 годов, когда масочный режим строго соблюдался, считает эксперт. Поскольку люди носили средства защиты, было меньше пациентов с ярко выраженными симптомами тяжелой аллергии, поделился своим наблюдением иммунолог.



Взять аллергию под контроль

Врач – аллерголог-иммунолог Татьяна Гусева рассказала Москве 24, что, несмотря на холодное начало весны в Москве, первая пыльца может заноситься ветром из более южных регионов. Поэтому в первую очередь нужно минимизировать ее поступление в организм.

"Можно в этот период закрыть окна или повесить специальные шторки, поставить воздухоочиститель, чаще умываться и принимать душ", – советует эксперт.

Кроме того, по словам Гусевой, аллергикам не следует забывать про медикаментозную терапию, которую необходимо начать еще до начала сезона цветения.





Татьяна Гусева врач – аллерголог-иммунолог Пациенты, которые четко знают, что у них будет реакция на пыльцу, должны "прикрыть" все слабые места препаратами – это глазные капли, спрей для носа, профилактический ингалятор для астматиков. Антигистаминные препараты заранее не применяются, а только по факту наличия жалоб: кожных сыпей, конъюнктивита.

По словам врача, в более тяжелых случаях пациентам приходится назначать капельницы и инъекции. Вместе с тем Гусева напомнила о существовании аллерген-специфической иммунотерапии, когда человеку вводят возрастающие дозы аллергена. Таким образом организм постепенно привыкает к раздражителю, после чего перестает на него реагировать.

"Эти препараты вводятся заранее, до цветения. Лечение начинается с осени, там два метода – либо инъекции, чтобы более эффективно, или сублингвально, когда препарат кладется под язык", – объясняет иммунолог.



Касаемо питания Гусева отметила, что у людей, реагирующих на пыльцу деревьев, может быть перекрестная аллергия на те фрукты, которые на них растут. "Это могут быть семечковые – яблоки, груши, костные – слива, черешня, персики, а также цитрусовые и орехи. На орехи аллергия более агрессивная. При сильных реакциях лучше от них отказаться", – подчеркнула специалист.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова отмечает, что если у человека есть такая возможность, то следует переждать сезон цветения вдали: там, где нет беспокоящего аллергена или он появляется в другой срок. "Если такой возможности нет, значит, нужно помнить, что во время цветения необходимо как можно меньше бывать на улице", – предостерегает терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если это поллиноз, то хотя бы промыть нос чистой морской водой и при необходимости принимать антигистаминный препарат.

Также Чернышова поделилась другими рекомендациями, которые помогут минимизировать риски обострения. "Нужно убрать ковры, пуховые подушки и одеяла, заменив их на предметы с синтетическим наполнителем. Каждый день проводить влажную уборку. Если собираетесь использовать кондиционер или любую другую систему очистки воздуха, подготовить ее, чтобы был чистый картридж, все было промыто", – говорит врач.

По словам эксперта, чем меньше пыли, тем легче человеку пережить аллергию. Если есть перекрестная аллергия на продукты, то следует как можно жестче соблюдать рекомендованную врачом диету, заключила Чернышова.