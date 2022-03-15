Аллерголог порекомендовал склонным к аллергии людям носить весной маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Людям, склонным к аллергии, в весенний период следует носить на улице медицинские маски для защиты от крайних проявлений поллиноза. Об этом заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Лентой.ру".

"На носу, что называется, весна, скоро расцветут деревья. Кое-где уже зацвели. Люди начинают ощущать, что начинается весенний поллиноз, то есть аллергия на цветение растений. Маски очень хорошо защищают от попадания пыльцы в дыхательные пути", – сказал он.

По словам Болибока, ношение маски на улице позволяет существенно снизить проявления аллергии. Специалист отметил, что эффективность масок против поллиноза продемонстрировали 2020 и 2021 годы, когда действовал масочный режим.

"Люди носили маски, заметно меньше было людей с ярко выраженной тяжелой аллергией", – подытожил Болибок.

Накануне Сергей Собянин отменил масочный режим в столице из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

До этого мэр отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.