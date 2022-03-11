Врач рассказал, когда в Москве начнется сезон цветения растений-аллергенов

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В Москве в этом году сезон цветения растений-аллергенов из-за морозов переносится на конец марта. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева.

"Из-за морозов сезон цветения растений-аллергенов в Москве перенесется на конец марта. А если бы погода была теплая, как в начале марта, температура часто поднималась выше нуля, то мы бы уже увидели пыление некоторых растений", – рассказала врач Агентству "Москва".

Москаева рекомендовала пациентам, страдающим от поллиноза, в сезон активного цветения меньше бывать на улице, не открывать окна и соблюдать меры для профилактики заболевания.

"После прогулки умыться, прополоскать рот, промыть нос солевыми растворами изотоническими. Желательно помыть голову перед сном, потому что пыльца оседает на волосах", – отметила специалист.

Она подчеркнула, что все пациенты с аллергическим ринитом имеют высокий риск развития бронхиальной астмы, поэтому им нужно проходить предсезонную подготовку.

"Важно, чтобы пациенты задумались и осенью пришли к аллергологам для начала предсезонной подготовки. Потому что это действительно то, что меняет качество жизни пациента", – добавила Москаева.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что аллергия может проявиться у человека и в период оттепели. По его словам, это связано с распространением спор плесневых грибов, а также химическим раздражением дыхательных путей из-за реагентов. Болибок пояснил, что симптомы аллергии и химического раздражения похожи. Так, у человека появляются заложенность носа, чихание и покраснение глаз.

