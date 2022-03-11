Врач рассказал, когда в Москве начнется сезон цветения растений-аллергенов

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В Москве в этом году сезон цветения растений-аллергенов из-за морозов переносится на конец марта. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева.
"Из-за морозов сезон цветения растений-аллергенов в Москве перенесется на конец марта. А если бы погода была теплая, как в начале марта, температура часто поднималась выше нуля, то мы бы уже увидели пыление некоторых растений", – рассказала врач Агентству "Москва".
Москаева рекомендовала пациентам, страдающим от поллиноза, в сезон активного цветения меньше бывать на улице, не открывать окна и соблюдать меры для профилактики заболевания.
"После прогулки умыться, прополоскать рот, промыть нос солевыми растворами изотоническими. Желательно помыть голову перед сном, потому что пыльца оседает на волосах", – отметила специалист.
Она подчеркнула, что все пациенты с аллергическим ринитом имеют высокий риск развития бронхиальной астмы, поэтому им нужно проходить предсезонную подготовку.
"Важно, чтобы пациенты задумались и осенью пришли к аллергологам для начала предсезонной подготовки. Потому что это действительно то, что меняет качество жизни пациента", – добавила Москаева.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что аллергия может проявиться у человека и в период оттепели. По его словам, это связано с распространением спор плесневых грибов, а также химическим раздражением дыхательных путей из-за реагентов. Болибок пояснил, что симптомы аллергии и химического раздражения похожи. Так, у человека появляются заложенность носа, чихание и покраснение глаз.
Аллерголог рассказал, в чем отличие сезонной аллергии от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: