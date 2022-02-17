Иммунолог назвал неожиданную причину аллергии на оттепель

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В период оттепели у человека может появиться аллергия, причиной которой являются споры плесневых грибов, а также химическое раздражение дыхательных путей из-за реагентов, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"В плюсовую температуру возникает такая вещь: у нас есть плесень, которая вызревает в окружающей среде, ее по-другому называют плесневыми грибами. Когда температура становится плюсовой, многие плесени активизируются и начинают выделять свои споры. На споры плесневых грибов возникает аллергическая реакция", – рассказал Болибок.
Он отметил, что споры плесневых грибов могут сохраняться в упавшей листве, в траве, также в период потепления она может появляться в помещениях из-за повышенной влажности.
Кроме того, жители городов, по его словам, могут столкнуться с раздражением дыхательных путей, вызванным реагентами.
"При оттепели начинает оттаивать снег, в котором есть реагенты. Они подсыхают, их ветром сдувает, возникает аэрозоль, связанный с этими реагентами. Но это уже не аллергическая реакция, больше похоже на химическое раздражение дыхательных путей", – рассказал иммунолог.
Болибок пояснил, что симптомы аллергии и химического раздражения похожи. Так, у человека появляются заложенность носа, чихание и покраснение глаз.
Ранее заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко предупредил, что в холодную погоду любой человек может повредить дыхательные пути. Последствиями этого могут стать боль в горле и кашель.
Он добавил, что повреждения дыхательных органов на морозе могут стать причиной инфекционного заболевания. Медик рекомендовал использовать для защиты шарф или медицинскую маску.
"Доктор 24": аллергия на холод
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