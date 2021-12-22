Терапевт предостерег от ношения маски на улице в мороз

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал горожанам не носить низкие носки в мороз и пить больше воды, чтобы сохранить тепло. Специалист не рекомендует носить маску на улице во время сильных холодов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 22 декабря стала самой холодной за последние 54 года. По словам метеоролога, минувшей ночью в Тушине и Бутове минимальная температура понизилась до -22,9 градуса, в ТиНАО она составила -25,1 градуса. В 1967 году температура воздуха в эту ночь была -22,8 градуса.

Маску, по словам эксперта, следует надевать только в транспорте и во время посещения общественных мест.





Алексей Хухрев врач-терапевт Влага очень быстро конденсируется по такому морозу, поэтому если кто-то бегает на улице в маске, когда в этом нет необходимости, то она очень быстро превращается в кусок льда и мешает человеку дышать. Если есть дыхательные проблемы, это все будет только усложняться. На улице в такую погоду никакого смысла в маске нет.

По словам специалиста, самая частая ошибка, которую допускает в основном молодежь, – это ношение низких носков в морозную погоду. "Есть же старинная русская поговорка: держи ноги в тепле. У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем", – говорит терапевт.

Еще одна частая ошибка – не брать дополнительно теплую одежду при поездке на машине. "Если человек, например, едет куда-то на машине, особенно если это далеко, и вдруг его машина ломается. Гибель человека из-за этого, конечно, редко бывает, но обморожений очень много именно по такой причине. Когда люди едут куда-то далеко, они не берут в багажник унты и какую-нибудь теплую куртку. Если сломается машина на трассе и придется ждать, пока кто-нибудь подберет, обморожение происходит очень быстро", – говорит эксперт.

Специалист не советует растирать замерзшие участки тела снегом, так как это может только усугубить ситуацию. "Обмороженная часть тела, как правило, теряет чувствительность. И люди, начиная "разогревать", только наносят дополнительную травму уже поврежденной коже", – поясняет Хухрев.

По словам врача, температуры -20 градусов достаточно, чтобы обморозить одни из самых уязвимых частей тела: уши, нос и руки. "В отличие от ожогов, обморожения тем и опасны, что они не такие быстрые. Если обжегся, то сразу руку дернул, все понятно, а тут можно не отследить этот момент", – говорит эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Человека, который обморозился, надо быстро перемещать в тепло. Поить горячим и согревать не горячей грелкой, а теплой. Примерно с температурой 30–40 градусов.

Чтобы не заболеть во время морозов, специалист советует тепло одеваться, носить теплую обувь и пить достаточное количество воды. "Для того чтобы кровь хорошо "ходила" и грела тело, надо, чтобы человек пил достаточно воды. Особенно при такой холодной погоде. От мороза капилляры сокращаются, а если есть недостаток жидкости, человек гораздо быстрее может охладиться", – объясняет специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что ношение джинсов в мороз может привести к обморожению. Специалист посоветовала надевать термокальсоны, чтобы сохранить тепло. Кроме того, эксперт порекомендовала отдать в мороз предпочтение одежде из натуральных тканей.