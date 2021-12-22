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Общество

08:18

Прошедшая ночь в столице стала самой морозной за последние 54 года

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года, в 1967 году минимальная температура воздуха составляла -22,8 градусов. Об этом в своем Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве, на базовой городской метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до -22,2 градуса, в центре города, на Балчуге, – 19,6 градуса мороза, в Строгине – -22 градуса, в Тушине и Бутове – 22,9 градуса мороза", – уточнил синоптик.

В ТиНАО зафиксировали -25,1 градуса, самая морозная ночь наблюдалась в подмосковном Солнечногорске (-25,5 градуса), Сергиевом Посаде (-25,9 градуса), Талдоме (-26 градуса), Электростали (-26,1 градуса), Электроуглях (-26,3 градуса) и Черустях (-28,8 градуса).

Тишковец отметил, что согласно действующим нормам, ученики начальных классов могут не посещать школы в ТиНАО, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Электростали, Электроуглях и Черустях. При этом для старшеклассников ограничение заработает при температуре -31 градус.

"При таком аномально низком температурном режиме можно попытаться устроить дубак-челлендж – модную русскую забаву, по правилам которой горячая вода на морозе выплескивается в воздух над головой и эффектно превращается в зрелищные снежные "брызги", – заключил Тишковец.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы попросили горожан избегать длительного пребывания на улице из-за морозов. В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности.

В связи с резким похолоданием в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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