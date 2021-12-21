Вторник стал самым холодным днем в Москве с начала зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве во вторник, 21 декабря, зафиксировали самую низкую температуру воздуха с момента начала зимнего сезона. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Согласно данным главной метеостанции столицы на ВДНХ, столбики термометра показали -17,4 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 декабря (-17 градусов).
Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. По их словам, в ночь с 21 на 22 декабря температура воздуха в Москве может опуститься до -21...-23 градусов.
Что касается Московской области, то там термометры покажут около -20...-25 градусов, при этом местами возможно около -28 градусов.
В дневные часы 22 декабря в Москве и Подмосковье ожидается -17...-19 и -16...-21 градус соответственно.
В комплексе городского хозяйства Москвы попросили горожан избегать длительного пребывания на улице из-за морозов. В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности.
В связи с резким похолоданием в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.
В Москве может быть побит отрицательный температурный рекорд 100-летней давности
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