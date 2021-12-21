Москвичам пообещали морозный и снежный Новый год

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В новогоднюю ночь в Москве будет около -10…-15 градусов. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

Температура -7…-12 градусов ожидается и днем 1 января.

"При этом можно утверждать, что снег, высота которого в столице сегодня составляет 23 сантиметра, не растает, а, напротив, его еще прибавится", – говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что за детьми необходим особый присмотр в морозы.

Также он рекомендовал взрослым не планировать длительные прогулки в холодное время и в случае долгого нахождения на улице периодически отогреваться в теплых помещениях.

