Москвичей предупредили об аномальных морозах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за аномальных холодов, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение будет действовать с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов.
Об аномальных морозах предупредили и жителей Подмосковья. Там оранжевый уровень будет действовать с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.
Также в столичном регионе до 22:00 21 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. В том числе с 20 по 25 декабря в Центральном федеральном округе столбики термометров могут показать температуру на 7–12 градусов ниже нормы.
Текущая неделя станет самой холодной в этом сезоне. Если в понедельник, 20 декабря, в Москве будет -5...-7 градусов, то уже во вторник резко похолодает до -17...-18 градусов. По прогнозам синоптика, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город только в конце недели.
Ночь на 22 декабря станет самой холодной на неделе. В ночь на четверг ожидается -19…-24 градуса, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов. В ночь на пятницу, 24 декабря, прогнозируется -16…-21 градус, днем будет уже около -10…-15.
Городские службы Москвы готовы к работе в условиях низких температур
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: