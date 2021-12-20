Москвичей предупредили об аномальных морозах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за аномальных холодов, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

Об аномальных морозах предупредили и жителей Подмосковья. Там оранжевый уровень будет действовать с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.

Также в столичном регионе до 22:00 21 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. В том числе с 20 по 25 декабря в Центральном федеральном округе столбики термометров могут показать температуру на 7–12 градусов ниже нормы.

Текущая неделя станет самой холодной в этом сезоне. Если в понедельник, 20 декабря, в Москве будет -5...-7 градусов, то уже во вторник резко похолодает до -17...-18 градусов. По прогнозам синоптика, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город только в конце недели.

Ночь на 22 декабря станет самой холодной на неделе. В ночь на четверг ожидается -19…-24 градуса, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов. В ночь на пятницу, 24 декабря, прогнозируется -16…-21 градус, днем будет уже около -10…-15.

