Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в ближайшие дни

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Москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

﻿"В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким – 723 миллиметра ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву. Такой показатель на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, но за 36–40 часов давление повысится сразу на 20 миллиметров ртутного столба", – пояснил он.

Так, в понедельник, 20 декабря, прогнозируется давление 733 миллиметра ртутного столба, а ко вторнику, 21 декабря, оно повысится сразу на 20 единиц.

Ранее портал "Метеоновости" сообщал, что в понедельник, 20 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 10 градусов мороза. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.

