Синоптик рассказал о погоде после Нового года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жителям европейской России рассказали, какая погода прогнозируется в регионе после Нового года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Парламентской газете".
По словам специалиста, в январе и феврале россиян ожидает неоднородная зимняя погода.
"Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до -20...-25 градусов", – объяснил Вильфанд.
Эксперт добавил, что пока рано делать точные прогнозы, на какие именно даты выпадут оттепели или морозы.
Ранее Вильфанд предупредил об опасной волне холода в Европейской России. По прогнозу специалиста, в Центральном федеральном округе в ближайшие дни температура воздуха окажется ниже нормы на 7–12 градусов.
Как объяснил метеоролог, в период длительного отклонения температуры от нормальной на 7 и более градусов появляются риски трудностей для энергетиков и других городских служб.
На следующей неделе в Москву придут суровые морозы
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