Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега на улицах Москвы, новый цикл работ по противогололедной обработке столичных дорог планируется начать в 15:00 19 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что за минувшую ночь в городе выпало до 7 сантиметров осадков, еще столько же снега может выпасть днем. Таким образом, общий прирост снега за сутки может составить до трети месячной нормы.

"Ночью и утром трижды провели механизированное подметание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. В 15:00 цикл работ повторим. Повсеместно идут работы по очистке улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что городские службы держат под оособым контролем состояние тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам наземного транспорта и социальным объектам.

"Снег вывозится на снегосплавные пункты – работают все 56 стационарных пунктов. Продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети", – отмечается в материале.

По данным портала "Метеоновости" высота снежного покрова в Москве местами достигает 27 сантиметров. Всего с начала декабря в городе выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 75% месячной нормы.

В столице действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Действие предупреждения продлили до 06:00 понедельника, 20 декабря.

Аналогичное предупреждение было объявлено в связи с сильным ветром. Оно будет действовать до 21:00 воскресенья. Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, что местами спровоцирует метель.