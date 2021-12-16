"Ныряющий" циклон принесет морозы в европейскую часть России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. Об этом сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По словам специалиста, с атлантическим циклоном придут сильные снегопады в Ленинградскую и Архангельскую области, а также на юг Карелии. Осадки пройдут в Поволжье, в этом регионе отметки на термометре покажут до +2...+3 градусов.
Кроме того, в четверг, 16 декабря, мокрый снег пройдет и в Подмосковье. Температура воздуха при этом будет примерно около 0 градусов.
Морозы в центре европейской части страны начнутся с субботы, 18 декабря, в течение суток будет -1...-6 градусов. В ночь на воскресенье, 19 декабря, обещают до -9 градусов, а потом опять будет оттепель до 0 градусов. При этом пройдет снег. В понедельник, 20 декабря, днем в Московском регионе уже ожидается -6...-11 градусов.
40-градусные морозы в ближайшие сутки придут на север Сибири. В дневное время в данном регионе фиксируется температура воздуха ниже -30 градусов, это ниже климатической нормы даже для северных территорий, уверена синоптик. На юге и юго-востоке Якутии в ночное время суток температура составляет -50 градусов. Но к концу недели в густонаселенные регионы Западной Сибири придет тепло: там ожидается до +2 градусов.
Специалист уточнила, что такие резкие колебания температуры могут быть вызваны встречей антициклона с холодным циклоном с Кольского полуострова.
"Дальше по мере перемещения этого циклона, который мы называем "ныряющий", потому что он быстро движется, будет затягиваться еще более холодный воздух", – сообщила Паршина.
Отмечается, что во вторник, 21 декабря, ночью температура опустится до -16...-21 градуса, а днем будет в пределах -12...-17 градусов, уточнила заведующая лабораторией Гидрометцентра.
Далее, по ее словам, могут быть разные погодные сценарии. Однако многие синоптики придерживаются мнения о том, что мороз только станет сильнее.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в конце декабря и январе. По словам синоптика, зима будет разной. Однако он отметил, что до конца декабря и середины января европейская территория страны, Урал, Западная Сибирь окажутся под влиянием аномальных морозов.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 16 декабря
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